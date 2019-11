Lutto nel mondo della musica, è morto Fred Bongusto: sua la celebre ‘Rotonda sul mare’

Il compositore italiano si è spento questa notte nella sua abitazione, in seguito ad una lunga malattia

Il mondo della musica piange Fred Bongusto, il noto compositore italiano si è spento all’età di 84 anni nella sua casa di Roma per via di una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo.

A darne notizia è l’ufficio stampa del cantante: “la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto“. Nato a Campobasso, Alfredo Antonio Carlo Buongusto (questo il suo nome all’anagrafe), verrà salutato per l’ultima volta da parenti, amici e fan in occasione dei funerali, che saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre alle ore 15 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto. Molto popolare a cavallo degli anni ’60 e ’70, la più celebre canzone di Bongusto fu ‘Una rotonda sul mare‘, conosciutissima in tutto il mondo.

