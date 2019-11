Mondiali Under 17 – Prima sconfitta per l’Italia, il Paraguay si impone 2-1: gli azzurri secondi nel girone

Sconfitta indolore per la formazione del ct Nunziata, costretta ad accontentarsi del secondo posto nel girone

La Nazionale Italiana chiude al secondo posto il proprio girone ai Mondiali Under 17, staccando comunque il pass per gli ottavi di finale. Sconfitta indolore quella incassata dagli azzurrini contro il Paraguay, riuscito ad imporsi con il punteggio di 2-1 al termine di una gara equilibrata, sbloccata da Pirola e ribaltata poi dai sudamericani con i gol di Duarte e Quinonez.

Nel prossimo turno, complice il secondo posto nel girone, l’Italia affronterà l’Ecuador il 7 novembre all’Estadio Kleber Andrade di Cariacica, con fischio d’inizio alle 20.30 italiane. Queste le parole del ct Nunziata dopo il ko con il Paraguay: “analizzeremo la partita di oggi e vedremo quali errori sono stati commessi per far meglio alla prossima. Conoscevamo il valore del Paraguay ed è normale che a questo punto del Mondiale si dia respiro ai ragazzi che hanno giocato sempre e dare agli altri la possibilità di entrare in campo. In fondo credo non sia stata una brutta partita, hanno lottato fino alla fine ma è andata così“.

