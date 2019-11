Mondiali Under 17 – Vittoria e qualificazione per l’Italia, Messico battuto e ottavi di finale in tasca

La squadra di Nunziata supera il Messico nei minuti di recupero, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale della rassegna iridata

Obiettivo raggiunto per l’Italia ai Mondiali Under 17, gli azzurri infatti conquistano il pass per gli ottavi di finale battendo il Messico, bissando la vittoria ottenuta all’esordio contro le Isole Salomone. Una prestazione solida quella degli azzurri, che riescono a piegare a proprio favore il match nei minuti di recupero, trovando la rete decisiva con Udogie all’ultimo respiro.

Il gol di Gnonto, terzo in questo Mondiale, sblocca il risultato a quindici dalla fine, prima che Alvarez trovi un pareggio inutile per i messicani, considerando poi l’acuto allo scadere di Udogie. Decisivo anche Marco Molla, portiere del Bologna, capace nel primo tempo di neutralizzare un calcio di rigore battuto da Luna, salvando poi la porta in almeno altre 4 occasioni. L’Italia dunque si gode il passaggio agli ottavi di finale con un turno d’anticipo e, domenica 3 novembre a Brasilia, si giocherà il primo posto con il Paraguay: basterà anche un pari per chiudere davanti.

