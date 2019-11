Mondiali Under 17 – Che spettacolo gli azzurrini! Ecuador ko, l’Italia vola ai quarti

Gli azzurrini brillano in Brasile: Ecuador ko, l’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali Under 17

Che spettacolo i giovanissimi dell’Italia del calcio: gli azzurrini brillano di luce propria ai Mondiali U17. La giovane Nazionale italiana ha mandato al tappeto oggi il tosto Ecuador grazie ad un gol su punizione di Oristano al 31′ che permette ai ragazzi di Carmine Nunziata di staccare il pass per i quarti di finale. L’Italia adesso tornerà in campo l’11 novembre per sfidare i padroni di casa del Brasile per accedere in semifinale.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE