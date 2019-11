Mondiali paralimpici – Assunta Legnante campionessa del mondo nel getto del peso

Assunta Legnante vince la medaglia d’oro nel getto del peso dei Mondiali paralimpici: quarto titolo mondiale per l’atleta azzurra

Festa azzurra ai Mondiali paralimpici! Assunta Legnante conquista la medaglia d’oro per la quarta volta consecutiva nel getto del peso F11/12. Nel torneo in corso a Dubai l’atleta azzurra stabilisce un 15.83 al quarto tentativo dopo aver già migliorato il primato stagionale alla terza prova grazie a un 15,45 per reagire al momentaneo sorpasso dell’ipovedente uzbeka Safiya Burkhanova, argento con 14,97 in una gara a categorie accorpate. Bronzo alla messicana Rebeca Valenzuela con 12,99.

