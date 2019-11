Mondiali Beach Soccer – Apoteosi Italia, Svizzera battuta all’ultimo secondo: decisiva la tripletta di Zurlo

L’attaccante italiano segna ad un secondo dalla fine il gol del definitivo 5-4 che spalanca all’Italia le porte della semifinale

L’Italia c’è e centra l’accesso alle semifinali del Mondiale di Beach Soccer, in corso di svolgimento in Paraguay. Una vittoria soffertissima quella ottenuta contro la Svizzera, arrivata a un secondo dalla fine grazie alla rete decisiva di Emmanuele Zurlo.

Ci pensa l’attaccante calabrese a trascinare gli azzurri, sostituendosi ad un Gabriele Gori rimasto in ombra per tutto l’arco del match. Il calabrese si prende sulle spalle l’Italia e la conduce in semifinale, realizzando tre gol uno più bello dell’altro. Quello decisivo arriva ad un secondo dalla fine, una girata precisa su lancio di Del Mestre che gela la Svizzera, piena zeppa di campioni conosciutissimi nella nostra Serie A. Un match complicato, dominato dagli elvetici per quasi due tempi grazie ad un super Ott, capace di segnare una bellissima doppietta. Il gol di Gentilin accorcia le distanze prima che Mo ristabilisca le due reti di vantaggio per la Svizzera, costretta da questo momento in poi a fare i conti con Zurlo. L’attaccante italiano prima segna il 2-3 con una splendida rovesciata, poi ribalta il risultato dopo il pareggio di Ramacciotti. Il 4-3 azzurro dura pochi secondi, il tempo per Borel di siglare il pari direttamente su calcio d’avvio. Quanto il supplementare sembrava ormai cosa fatta, ecco la zampata decisiva di Zurlo, che regala la semifinale all’Italia.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE