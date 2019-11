Mondiali Beach Soccer, l’Italia non smette di stupire: Russia stesa all’extra-time e finale in tasca!

La squadra di Del Duca supera anche la Russia e si conquista il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, dove affronterà la vincente di Giappone-Portogallo

Una splendida Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, gli azzurri superano in semifinale la Russia e si guadagnano la possibilità di giocarsi domani il titolo iridato. Una partita pazzesca allo stadio “Los Pynandi” di Asuncion, un match al cardiopalma risolto dalla squadra di Del Duca solo all’extra time con il risultato di 8-7, grazie al rigore decisivo trasformato da Emmanuele Zurlo.

Ritmi altissimi e continui capovolgimenti di fronte, nonostante la fitta pioggia caduta per l’intero arco del match. L’Italia prima soffre ma poi scappa avanti, venendo riacciuffata nei tempi regolamentari a 80 secondi dalla fine, prima che l’eroe dei quarti decidesse anche la semifinale. Tre le reti per un ritrovato Gabriele Gori, salito a sedici gol in questo Mondiale, così come sono tre le marcature di Ramacciotti, oltre ai sigilli di capitan Corosiniti e di Zurlo. Domani l’Italia si giocherà dunque la possibilità di salire sul tetto del mondo, dall’altra parte ci sarà la vincente tra Giappone e Portogallo: appuntamento domenica 1 dicembre alle ore 22.

