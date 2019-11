Modric giura fedeltà al Real Madrid: “seguo molto il calcio italiano, ma…”

Nell’immediato futuro di Luka Modric non c’è l’Italia: le parole del croato escludono un possibile approdo in Serie A

Serata di premiazioni per Luka Modric: il calciatore croato del Real Madrid si è infatti aggiudicato la 17ª edizione del Golden Foot, il premio dedicato ai giocatori di almeno 29 anni che sono riusciti a distinguersi in campo e non solo durante la loro carriera. Durante la premiazione di ieri sera a Montecarlo, c’è stato spazio anche per qualche importante dichiarazione: Modric ha infatti escluso un suo approdo in Serie A.

“Ho molti miei amici e colleghi della nazionale che giocano in Italia, quindi seguo molto il calcio italiano, ma il mio presente e futuro sono col Real Madrid“, ha affermato con sicurezza. “Chi vince Champions? Vediamo, ci sono tante squadre che possono vincerla. Noi ci proveremo a vincerla e faremo il massimo, non sarà facile avendol conquistata quattro volte in cinque anni, ma abbiamo lo stesso desiderio di vincerne un’altra“, ha concluso Modric.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE