Minacce a Conte – La verità della moglie del tecnico nerazzurro: “per la serie: mi alzo, invento e scrivo!”

Antonio Conte minacciato: la moglie del tenico nerazzurro fa chiarezza sui social. Ecco la verità di Elisabetta Muscariello

Nella mattinata di oggi hanno fatto allarmare le notizie riguardanti le minacce ricevute da Antonio Conte. Dopo la prima diffusione di news, l’Inter ha fatto chiarezza, specificando che la lettera minatoria è arrivata nella sede della società e non direttamente a casa di Conte. A fare chiarezza sull’accaduto è poi intervenuta anche la moglie del tecnico nerazzurro, focalizzandosi in particolar modo sul dettaglio del proiettile recapitato su una busta.

“Per la cronaca: la storia del proiettile è una bufala! E comunque in Italia siamo messi proprio male come comunicazione per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare mai alle conseguenze“, ha scritto su Facebook Elisabetta Muscariello.

