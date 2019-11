Milan, la stoccata di Salvini dopo la Juventus: “penso alle vittorie per gli italiani. Da tifoso sono rassegnato”

Matteo Salvini rifila una stoccata al Milan dopo il ko contro la Juventus: il leader della Lega, rassegnato a perdere come tifoso, pensa a vincere le battaglie per gli italiani

Nonostante la miglior partita della stagione, il Milan è stato sconfitto dalla Juventus. Dopo aver resistito egregiamente, mettendo in difficoltà i bianconeri più volte, i rossoneri sono stati beffati da un gol da campione di Paulo Dybala che ha regalato 3 punti e la vetta della classifica a Maurizio Sarri.

Per il Milan tanta amarezza, ma anche giudizi positivi. Matteo Salvini, super tifoso rossonero, non ha perso però l’occasione di mostrare il suo disappunto ai microfoni di ‘Lady Radio’ dichiarando: “il momento no del Milan? Mi accontento di vincere le partite che riguardano gli italiani. Come Milan sono rassegnato a perdere per un po’ di tempo. Prima o poi… La fede non si cambia, però prima o poi torneranno tempi migliori“.

