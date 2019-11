Le rivelazioni di Mirabelli: “Ronaldo fattura più del Milan. Bonucci? Una volta lo multai di 100 mila euro”

L’ex direttore sportivo del Milan è tornato a parlare del club rossonero, rivelando anche un aneddoto su Bonucci

Massimiliano Mirabelli torna a parlare del Milan, lo fa dagli studi di TeleLombardia rivelando alcuni retroscena relativi alla propria esperienza in rossonero.

Dalla multa a Bonucci fino ai rapporti con le istituzioni, l’ex dirigente della società di Elliott ha ammesso: “Milan? I rapporti con le istituzioni vanno mantenuti. Di sicuro chi c’è adesso lo saprà bene. Io qualche volta ho alzato il telefono per alcune ingiustizie subite. Ronaldo? Il gesto di Sarri è stato eroico, non è difficile togliere dal campo un giocatore che da solo fattura più del Milan stesso. Bonucci? Un grande professionista, io l’ho trattato in modo diverso dagli altri giocatori. Quando fu espulso contro il Genoa gli feci 100.000 euro di multa perché desse l’esempio agli altri giocatori“.

