Milan-Napoli, prima convocazione per un grande figlio d’arte: in panchina c’è Daniel Maldini

Daniel Maldini siederà in panchina con la prima squadra durante Milan-Napoli: prima convocazione fra i grandi per il figlio di Paolo Maldini

Prima il rinnovo fino al 2024, poi la convocazione con la prima squadra in vista della sfida contro il Napoli. Adesso è ufficiale: il Milan avrà di nuovo un Maldini in prima squadra. Viste le assenze di Borini e Calhanoglu, Stefano Pioli ha deciso di puntare sul figlio di Paolo Maldini, il giovane Daniel Maldini, che a differenza del papà difensore, gioca nel ruolo di trequartista. Daniel siederà in panchina per la prima volta in una gara ufficiale dopo aver giocato, facendo per altro bella figura, nelle amichevoli estive con Giampaolo. Sarà anche la serata dell’esordio?

