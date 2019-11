Milan, problemi per Pioli in vista del match con la Lazio: Suso fuori dalla lista dei convocati

Lo spagnolo sarà costretto a saltare la partita contro la Lazio di domani sera per via di un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi

Il Milan dovrà fare a meno di Suso nel match di domani sera contro la Lazio, lo spagnolo infatti resterà fuori dalla lista dei convocati per un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi. L’autore del gol vittoria contro la Spal si è allenato a parte, così come l’argentino Musacchio, anch’egli indisponibile per la sfida con i biancocelesti. Stefano Pioli dunque dovrà ridisegnare l’attacco rossonero, affidandosi molto probabilmente a Samu Castillejo e Calhanoglu, che agiranno ai lati di Piatek.

