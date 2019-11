Milan, scoppia il caso Kessiè! Il giocatore non convocato per la Juventus: ritardi in allenamento o poca brillantezza?

Frank Kessiè non è stato convocato per la partita fra Juventus e Milan: la società smentisce eventuali ritardi in allenamento, il centrocampista tenuto a riposo per uno stato di forma non esaltante

Come se non bastassero i problemi legati alla crisi di gioco e di risultati, in casa Milan rischia di scoppiare il caso legato all’esclusione di Frank Kessiè. Il centrocampista ivoriano non figura fra i convocati del Milan per la sfida alla Juventus, ufficialmente per ‘scelta tecnica’. Diversi rumor parlano di una scelta ‘punitiva’, in risposta ad alcuni lievi ritardi agli allenamenti di questa settimana: ipotesi smentita dalla società. Il club invece ha motivato l’esclusione da parte del tecnico Pioli con la scarsa brillantezza mostrata dal giocatore durante gli allenamenti settimanali. Lo stesso Kessiè ha confermato di non sentirsi particolarmente in forma: il giocatore si è allenato a parte e nelle prossime ore raggiungerà il ritiro della Costa d’Avorio per affrontare gli impegni con la propria nazionale.

