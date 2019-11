Stallo nel rinnovo, Donnarumma si allontana dal Milan: parte il clamoroso assalto della Juventus

Il club bianconero ha messo nel mirino il portiere del Milan, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2021: i rossoneri puntano ad una contropartita tecnica

La Juventus ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma, un’operazione ancora da imbastire certo, ma il portiere del Milan è senza dubbio finito nei radar di Nedved e Paratici.

Il contratto in scadenza nel 2021 non aiuta affatto i rossoneri, lo stipendio di 6 milioni di euro garantiti al giocatore non potrà essere certamente garantito in futuro per ovvi motivi di Fair Play Finanziario, dunque questa situazione permette alla Juventus di fiutare l’affare. Impensabile che il Milan arrivi all’estate del 2020 senza aver definito il destino di Donnarumma, ecco quindi che il club bianconero ha intenzione di muovere per tempo i passi giusti, cercando innanzitutto di ottenere il sì del giocatore, per poi imbastire la trattativa vera e propria. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, alla Continassa bisogna anche risolvere la questione Szczesny, al momento titolare della formazione campione d’Italia con un contratto in scadenza anche lui nel 2021. I primi approcci tra le parti per il rinnovo sono già andati in scena, ma gli agenti del giocatore vogliono un cospicuo adeguamento dello stipendio, da quattro a sette milioni.

Paratici però prende tempo, vuole prima capire quelle che sono le intenzioni di Donnarumma, così da avere una carta da giocare nella trattativa con Szczesny. Con il sì di Gigio, il ds della Juventus potrebbe anche non accettare le richieste del polacco, cedendolo al miglior offerente. Al contrario invece, non resterebbe che prolungare con l’ex Arsenal. Nell’eventuale trattativa con il Milan dovrebbero finire anche delle contropartite tecniche, una sicuramente e conduce a Demiral. Pioli ha urgentemente bisogno di un difensore e, mettendo il turco sul piatto, la parte cash diminuirebbe considerevolmente. I primi approcci sono già partiti, nei prossimi mesi si entrerà già nella fase calda: la Juventus ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma.

