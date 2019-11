Milan-Ibrahimovic, c’è la prima proposta economica: Maldini e Boban vogliono Ibra già a dicembre!

Il club rossonero ha presentato la prima offerta economica all’entourage di Zlatan Ibrahimovic, adesso la palla passa allo svedese

Il Milan ha intenzione di fare sul serio per Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero infatti ha messo nel mirino l’attaccante svedese, provando ad avviare i primi contatti con l’entourage del giocatore.

Maldini e Boban hanno prima presentato il proprio progetto alla proprietà, incontrando poi in sede Mino Raiola per mettere sul tavolo la prima proposta economica, di cui non si conosce però l’entità. Le parti si riaggiorneranno la prossima settimana, ma ci saranno molti ostacoli da superare, a partire dalla notevole distanza tra domanda e offerta, al momento molto diverse tra di loro. Il Milan vorrebbe portare Ibrahimovic già nei primi giorni di dicembre, permettendogli di allenarsi con i compagni per un mese prima di debuttare a gennaio una volta scaduto il contratto con i Galaxy. La trattativa resta però in salita, sarà fondamentale il lavoro di Maldini e Boban per riuscire a sbloccarla.

