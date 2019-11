Milan, Gazidis traccia la via: “contro la Juventus per crescere, vogliamo tornare in Europa nonostante gli alti e bassi”

Ivan Gazidis parla del futuro del Milan: sfide come quella contro la Juventus servono per crescere, l’obiettivo è tornare al più presto in Europa

“Siamo una squadra giovane che sta crescendo, quindi partite come quella contro la Juve sono occasioni per imparare e per crescere“. Si è espresso così Ivan Gazidis a margine della presentazione del nuovo libro ufficiale ‘Sempre Milan’. Il dirigente rossonero ha poi rinnovato la volontà di puntare ad un ritorno in Europa: “abbiamo giocato contro la Lazio e il risultato è stato deludente, ma è attraverso queste partite che possiamo costruire qualcosa. Adesso siamo concentrati su come crescere e su come far crescere i nostri giovani giocatori, affrontando grandi squadre in grandi atmosfere. Queste occasioni sono le benvenute, ne vogliamo sempre di più, così come vogliamo giocare di nuovo in Europa. Vogliamo imparare dalla storia del nostro club e scriverne di nuova. Ci saranno alti e bassi lungo il cammino, ma il traguardo di questa proprietà è quello“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE