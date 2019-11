Mercato NBA – Retroscena Luka Doncic: i Kings lo avrebbero scartato per colpa del padre

Clamoroso scenario di mercato riguardante i Sacramento Kings: il gm Vlade Divac avrebbe scartato Doncic a causa della poca stima nei confronti del padre

Ad oggi, il miglior giocatore scelto al Draft 2018 è stato chiamato con la 3ª pick utile. Luka Doncic infatti, è stato selezionato dopo Deandre Ayton e Marvin Bagley III, scelti rispettivamente da Phoenix Suns e Sacramento Kings. I primi, puntarono sul big man etichettato come ‘nuovo Shaq’ per una questione di ‘fitting’ nel roster, i secondi non vollero affiancare un altro playmaker a De’Aaron Fox.

Il giornalista di ESPN Tim MacMahon ha però rivelato un particolare retroscena in merito alla decisione dei Kings: il gm Divac, che ben conosceva la famiglia di Doncic, lo avrebbe scartato perchè non aveva grande stima del padre a livello personale. MacMahon ha spiegato: “quello che ho capito è che Divac era molto vicino a Luka e conoscere così bene il padre ha avuto ruolo importante nella sua decisione. Praticamente, Divac non aveva una grande opinione del padre, e come del padre anche del figlio“.

