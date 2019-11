Mbappè-Real Madrid, Leonardo gela i Blancos: “Kylian resta al PSG, più avanti il rinnovo”

Il Real Madrid sogna il colpo Mbappè, ma Leonardo gela i Blancos: il francese resta al PSG e in futuro si penserà al rinnovo

Sostituire Cristiano Ronaldo in casa del Real Madrid non è stata una passeggiata. Vinicius e Rodrygo sono due talento giovani che hanno bisogno di tempo per diventare dei veri top player, Hazard è un giocatore fatto e finito, ma probabilmente un gradino sotto a CR7 sotto il profilo delle vittorie. Con la possibile partenza di Gareth Bale, sempre più lontano dai ‘Blancos’, nella capitale spagnola sperano nell’aggiunta di un nuovo campione che possa riportare il club a vincere in campionato e in Champions League: Zinedine Zidane ha individuato quel giocatore in Kylian Mbappè.

Ieri lo scontro fra Real Madrid e PSG in Champions League è stato l’opportunità di vedere all’opera il talentino francese che ha segnato il primo dei due gol della rimonta parigina. Al termine della gara, visto il grande hype creatosi intorno al giocatore, Leonardo ha voluto chiarire la posizione di Mbappè assicurando la sua permanenza a RMC Sport: “resta qui al 100%. La trattativa per il rinnovo? Vedremo pù avanti. Per ora godiamoci questo primo posto“.

