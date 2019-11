Maxi Lopez l’ha combinata grossa: scatta la multa, sui social spunta il selfie col vigile

Maxi Lopez fermato dai vigili: il calciatore argentino scatta un selfie e lo pubblica sui social

Maxi Lopez sa sempre come far parlare di sè: il calciatore argentino non è di certo un personaggio che passa inosservato ed il suo carattere aiuta a tenere i riflettori sempre puntati su di lui. Maxi Lopez, che gioca nel Crotone, è stato fermato dai vigili mentre si trovava alla guida della sua auto e, mentre il vigile era intento a scriversi gli estremi e la targa, ha ben pensato di scattarsi un selfie, subito pubblicato sui social.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE