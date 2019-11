Matteo Berrettini svela i primi dettagli del suo 2020: pronti 3 tornei in Sud America

Matteo Berrettini annuncia i primi dettagli sul suo 2020: il tennista romano parteciperà a 3 tornei in Sud America

Dopo il fantastico 2019 che lo ha visto diventare numero 1 d’Italia, entrare in top 10 e giocare le Finals, diventando anche il primo italiano a vincere un match nel torneo dei Maestri, Matteo Berrettini è pronto a riconfermarsi nel 2020. Vincenzo Santopadre, allenatore del tennista romano, ha svelato i primi appuntamenti del suo 2020 nell’ambito del meeting annuale del Team Head a Milano. Il tennista italiano, dopo l’Australian Open, giocherà 3 tornei in Sud America che anticiperanno il preliminare di Coppa Davis nel quale l’Italia affronterà la Corea del Sud. Berrettini sarà al via a Buenos Aires e nei due ATP 500 di Rio de Janeiro, sul rosso, e di Acapulco, sul duro.

