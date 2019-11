Maserati – Inaugurato un nuovo showroom a Dubai [GALLERY]

Maserati inaugura un nuovo showroom a Dubai: al Tayer Motors è la concessionaria della Casa del Tridente con la più grande area espositiva del mondo

Maserati ha aperto ufficialmente a Dubai un nuovo showroom dal design innovativo, con la più grande area espositiva del mondo. Con 3644 m2 dedicati alla Casa del Tridente, Al Tayer Motors Maserati, è stato costruito secondo i nuovi standard del marchio, è quattro volte più grande del precedente showroom ed è progettato per fornire agli appassionati del marchio italiano che lo visiteranno un’atmosfera accogliente e lussuosa.

Il nuovo showroom si estende su cinque piani con due livelli sotterranei per il parcheggio e una suite di consegna per i clienti che ritirano le loro auto. Include anche una lounge con un bar italiano e un’area di personalizzazione, dove i clienti potranno ordinare la propria auto scegliendo e combinando campioni di vernici esclusive, pelli di altissima qualità, finiture interne in legno e materiali high-tech.

L’intero primo piano è dedicato al programma Maserati Certified Pre-Owned. Ogni auto viene sottoposta a 121 controlli, ad un completo ricondizionamento della carrozzeria e completamente revisionata secondo gli standard di fabbrica prima della consegna ai clienti. Ciò garantisce che l’auto sia come nuova e in grado di offrire la stessa esperienza di guida emozionante, caratteristica distintiva di ogni veicolo Maserati.

Tecnologie ecocompatibili sono state utilizzate per i sistemi di acqua, condizionamento e illuminazione. L’illuminazione a LED utilizzata in tutta la struttura contribuisce a ridurre i costi energetici, mentre la tecnologia dei sensori di movimento aiuta a ridurre il consumo di energia spegnendo le luci durante periodi di inattività e accendendole quando vengono rilevati movimenti o livelli di luce ridotti nell’area. I materiali isolanti all’avanguardia riducono l’energia consumata dal sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC).

Lo showroom Al Tayer Motors Maserati a Dubai è aperto dalle 8.00 alle 20.00 da sabato a giovedì. Il venerdì lo showroom è aperto dalle 16:00 alle 20:00.

