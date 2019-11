Marquez non lascia nemmeno le briciole! Vittoria nell’ultima gara di Valencia, ma Quartararo ‘si farà’. Adios Lorenzo

Marc Marquez vince anche l’ultima gara di MotoGp precedendo Quartararo e Miller a Valencia. Ultima gara per Jorge Lorenzo che si ritira con un 13° posto

Vince sempre lui. Nonostante l’ennesimo titolo Mondiale già archiviato con diverse gare d’anticipo e un dominio incontrastato e incontrastabile che dura da 4 anni lo vede salire sul gradino più alto del podio in MotoGp, Marc Marquez ha ancora fame di vittoria e non lascia agli altri nemmeno le briciole. Il pilota spagnolo trionfa nell’ultima gara stagionale della classe regina, quella disputata nel pomeriggio di Valencia sul circuito Ricardo Tomo, dominando la corsa dall’inizio alla fine, in controllo totale, senza sbavature.

Seconda piazza per Fabio Quartararo, partito dalla pole position ma ancora una volta accontentatosi di una seconda posizione che, in futuro, gli servirà per migliorare e ottenere le vittorie e le soddisfazioni che corrispondono al suo straordinario talento. Per citare De Gregori: “il ragazzo si farà“. Terza posizione per un ottimo Jack Miller che si gestisce bene in gara e precede Andrea Dovizioso. Prestazione anonima per Maverick Vinales e Valentino Rossi, rispettivamente sesto e ottavo.

Ultima corsa della carriera di Jorge Lorenzo che, anche grazie all’orribile incidente di Zarco e Lecuona, alle cadute di Morbidelli, Petrucci e Crutchlow fra gli altri, è riuscito a chiudere in 13ª posizione. Il pilota spagnolo dice addio alla MotoGp festeggiando davanti al pubblico spagnolo che lo omaggia con l’ultimo ‘Gracias Jorge‘.

