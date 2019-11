Manchester United, il rientro di Pogba è sempre più vicino: Solskjaer tranquillizza i tifosi

L’allenatore norvegese ha rivelato come il rientro in campo di Pogba sia previsto dopo la prossima sosta per le nazionali

Il rientro di Paul Pogba si avvicina, il centrocampista francese è sulla via del recupero dopo l’infortunio patito lo scorso 30 settembre, durante la gara pareggiata dal Manchester United contro l’Arsenal. Dal quel momento in poi, l’ex Juve non è più sceso in campo e, adesso, sembra che il suo calvario sia finalmente terminato.

Sulle condizioni di Pogba si è soffermato Ole Gunnar Solskjaer, che ha ammesso come il centrocampista francese dovrebbe tornare in campo a fine novembre: “non manca molto – le parole in conferenza del manager norvegese alla vigilia del match di Europa League contro il Partizan Belgrado – lavorerà sodo durante la sosta delle nazionali dopo la quale, spero, tornerà“.

