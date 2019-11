Manchester City, brutte notizie per Pep Guardiola: il Kun Aguero costretto ad un lungo stop

L’attaccante argentino ha riportato un infortunio muscolare nel match con il Chelsea che lo obbligherà ad un lungo periodo di stop

Il Manchester City perde il Kun Aguero per diverse settimane, è più serio del previsto l’infortunio riportato dall’attaccante argentino nel match contro il Chelsea, vinto grazie alle reti di De Bruyne e Mahrez.

I timori del post partita si sono trasformati in realtà per Guardiola, che ha rivelato come difficilmente il giocatore sudamericano rientrerà per il derby di Manchester del prossimo 7 dicembre: “salterà alcune partite, Aguero avrebbe bisogno di un miracolo per essere in campo il 7 dicembre per il derby con lo United. La Champions? Siamo messi bene ma non ancora qualificati. Contro lo Shakhtar avremo una chance“.

