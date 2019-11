Maltempo, Venezia in ginocchio! Il gesto dell’Olimpia Milano scalda il cuore: 3 incassi devoluti alla Protezione Civile

Venezia in ginocchio a causa del maltempo, l’Olimpia Milano attraverso il gruppo Armani devolverà gli incassi di 3 partite alla Protezione Civile

Le immagini di Venezia in ginocchio a causa del maltempo hanno scioccato tutta l’Italia (per restare informati sulle ultime notizie consultate Meteoweb). La macchina della solidarietà si è subito messa in moto e anche il basket italiano ha voluto fare la sua parte. Da applausi il gesto dell’Olimpia Milano che attraverso il Gruppo Armani ha deciso di devolvere gli incassi delle prossime tre partite (martedì e giovedì in Eurolega con Maccabi e Efes, domenica con Sassari) alla Protezione Civile per favorire le operazioni di soccorso.

Il comunicato della società: “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del maltempo degli ultimi giorni, il Gruppo Armani ha deciso di devolvere interamente alla Protezione Civile, a supporto degli interventi di soccorso in atto, l’incasso dei tre incontri di basket che A|X Olimpia Milano disputerà questa settimana al Mediolanum Forum di Assago. A|X Olimpia Milano giocherà martedì e giovedì due partite di EuroLeague, rispettivamente contro il Maccabi Tel Aviv e l’Anadolu Efes, mentre domenica incontrerà Dinamo Sassari”.

