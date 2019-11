Paura per Giorgio Tirabassi: l’attore ricoverato per un malore

Giorgio Tirabassi colpito da un malore: l’attore italiano ricoverato in ospedale

Paura nella notte per Giorgio Tirabassi. Il famoso attore italiano è stato colpito da un malore durante la presentazione del film “Il Grande Salto”, a Civitella Alfedena. Tirabassi è stato quindi trasportato subito all’ospedale di Avezzano dove sembra che la situazione sia stabile e che l’attore non sia in pericolo di vita.

