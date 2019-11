Lutto in casa Sabalenka: è morto il padre 44enne di Aryna

Aryna Sabalenka ha perso stamane il padre Sergey, aveva soli 44 anni ed era un ex giocatore di hockey su ghiaccio

Arriva una triste notizia da casa Sabalenka. Il mondo del tennis è stato scosso stamane dalla morte del padre della tennista che nell’ultima stagione si è messa in luce nel tour WTA arrivando sino all’undicesima posizione del seeding. La bella Aryna ha perso stamane la sua guida, il padre Sergey l’ha prematuramente lasciata. Aveva soli 44 anni ed era un ex giocatore di Hockey su ghiaccio. Il mondo del tennis stamane si stringe attorno alla Sabalenka in una delle giornate più difficili della sua vita.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE