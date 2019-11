Lokomotiv Mosca-Juventus, gol pazzesco di Douglas Costa: ne salta 6, triangolo con Higuain e tunnel al portiere [VIDEO]

Gol pazzesco di Douglas Costa nel finale di Lokomotiv Mosca-Juventus: il brasiliano salta mezza squadra avversaria in dribbling, chiude il triangolo con Higuain e segna con un tunnel al portiere

Lokomotiv Mosca-Juventus sembrava destinata a terminare con un pareggio, ma nel finale ci ha pensato Douglas Costa a regalare il pass per gli ottavi di Champions League ai bianconeri. Entrato dalla panchina, in pieno recupero il brasiliano si è inventato una giocata pazzesca: l’ex Bayern Monaco è partito sull’out di sinistra in progressione per un’azione nella quale ha saltato complessivamente 6 giocatori, ha chiuso un triangolo con Higuain in area di rigore ed ha avuto la freddezza di battere il portiere avversario con un tocco di punta sotto le gambe.

Dio del calcio grazie per averci donato Douglas Costa de Souza 🙏🏻 pic.twitter.com/hwkGifi6cn — 𝓂𝒶𝓇𝒾𝓀𝒶 (@marikaamen) November 6, 2019

