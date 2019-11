Liverpool, Sadio Manè racconta Klopp: “lo amiamo come un padre, ma ci fa anche paura!”

Sadio Manè rivela il ‘segreto’ di Jurgen Klopp: l’allenatore del Liverpool sa farsi amare come un padre ma a volte incute anche timore nei suoi giocatori

Jurgen Klopp è uno degli allenatori migliori al mondo. Il manager tedesco ha guidato il Liverpool alla conquista della Champions League, cancellando la finale persa l’anno prima, in una stagione nella quale ha anche sfiorato il titolo i Premier League. Il suo gioco offensivo e il suo calcio innovativo vengono molto apprezzati da colleghi e addetti ai lavori, mentre il suo carisma gli permette di guadagnarsi il rispetto dei propri giocatori. Anche se ogni tanto fa paura…

Lo rivlea Sadio Manè ai microfoni di France Football: “il suo segreto, credo, sia l’essere il papà della squadra. Tra di noi, tutto è subito andato a meraviglia. Lo amiamo come si ama un padre, ma abbiamo anche paura di lui, perché un padre va anche temuto. Ha un’enorme ruolo nella mia vita, non solo nel calcio. È una grandissima persona e mi fido ciecamente di lui, come la maggior parte dello spogliatoio, credo”.

