Liverpool, Fabinho poteva finire alla Juventus: decisivo l’intervento di Klopp

Il cognato del calciatore brasiliano ha rivelato come sia stato Klopp a convincere Fabinho a scegliere il Liverpool, una decisione rivelatasi poi azzeccata

E’ diventato piano piano un pilastro del Liverpool, convincendo Klopp a consegnargli le chiavi del centrocampo dei Reds, con cui ha già messo in bacheca una Champions League.

Fabinho però poteva finire altrove, anche alla Juventus, club che tanto lo ha seguito durante il suo ultimo anno al Monaco. E’ servito però l’intervento proprio di Klopp per convincerlo a scegliere l’Inghilterra, come confermato dal cognato Ricardo Assis in un’intervista al Telegraph: “il Paris Saint-Germain, il Manchester United, il Manchester City e la Juventus hanno parlato con il suo agente, ma alla fine è stato il Liverpool a fare lo sforzo maggiore per acquistarlo. Klopp gli ha mostrato alcuni video del Liverpool, spiegandogli perchè lo voleva nella sua squadra. Ha messo subito in chiaro le cose, gli ha detto che non poteva aspettarsi di entrare subito nella formazione titolare. Dopo averlo incontrato, Fabinho ha voluto solo il Liverpool“.

