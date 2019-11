Liverpool-Napoli, Klopp dà un consiglio a Mertens e compagni: “se fossi in loro, ecco cosa farei”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions, l’allenatore dei Reds ha dato un consiglio ai giocatori del Napoli

Vigilia di Champions League per il Liverpool, che domani affronterà il Napoli ad Anfield per chiudere il discorso qualificazione. I Reds vanno a caccia dei tre punti per riscattare il ko del San Paolo e staccare il pass per gli ottavi di finale, obiettivo minimo di questo inizio di stagione.

Nonostante gli azzurri vivano una situazione complicata, Klopp non ha nessuna intenzione di sottovalutarli, regalando addirittura un consiglio a Mertens e compagni: “non mi sono fatto un’idea di quello che è successo al Napoli. Fossi un giocatore del Napoli farei di tutto per ricompattare il gruppo. Poi Carlo Ancelotti ha grande esperienza, è abituato a gestire queste situazioni difficili, e lo farà di sicuro. Dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo fare noi, loro hanno molta esperienza, tatticamente sono forti, hanno ottimi giocatori, hanno velocità e rapidità, sarà una partita difficilissima per noi. Non credo che le altre cose influiranno sulla partita, nemmeno per loro, saremo concentrati sulla partita“.

