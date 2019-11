Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro, l’indiscrezione arriva dalla Spagna: c’è un indizio che conferma tutto

Secondo il Mundo Deportivo, l’attaccante argentino sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2019, c’è anche un indizio che lo conferma

In Spagna non sembrano avere alcun dubbio, soprattutto il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al Barcellona. Lionel Messi vincerà il Pallone d’Oro 2019, il sesto della sua straordinaria carriera, che gli permetterà di staccare Cristiano Ronaldo fermo a cinque.

Il giornale spagnolo ha spiattellato oggi in prima pagina la notizia della vittoria della Pulce, rivelando anche una indiscrezione che confermerebbe la soffiata: ieri gli inviati di France Football si sarebbero recati a Barcellona per intervista e foto di rito col vincitore. “Dal clan Messi non confermano e non smentiscono la cosa” si legge sul Mundo Deportivo, che comunque non pare nutrire dubbi sulla premiazione di Messi che avverrà lunedì prossimo. Una cosa è certa, il servizio con il Pallone d’Oro 2019 è stato già completato, essendo questa settimana di Champions e urge chiudere il settimanale in anticipo. Di viaggi degli inviati di France Football in Italia o Inghilterra per Ronaldo e Van Dijk nessuna traccia, quindi sembra che sarà Lionel Messi il calciatore più forte dell’anno 2019, succedendo così a Luka Modric.

