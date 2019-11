Tragedia sfiorata ad Arco, Letizia Paternoster investita da un’auto: l’azzurra trasportata in ospedale in codice rosso

L’atleta italiana è stata investita all’interno di una rotatoria durante un allenamento, le sue condizioni però non dovrebbero essere gravi

Mattinata di paura per Letizia Paternoster, l’atleta italiana infatti è stata investita intorno alle 9 ad Arco di Trento, durante un allenamento in bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, la campionessa della Val di Non è stata travolta da un’automobile mentre percorreva la rotonda delle Grazie, finendo violentemente sull’asfalto. Immediatamente trasportata al Pronto Soccorso in codice rosso, le condizioni di Letizia Paternoster non dovrebbero essere gravi, avendo riportato solo un forte colpo al visto.

