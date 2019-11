Lecce-Cagliari, rissa nel finale! Testate e colpi proibiti fra Olsen e Lapadula: doppia espulsione [VIDEO]

Rissa nel finale di Lecce-Cagliari: Lapadula segna il rigore che accorcia le distanze, poi va faccia a faccia con Olsen e scatta il parapiglia. Doppio rosso

Finale incredibile fra Lecce e Cagliari. Avanti due a zero grazie alle reti di Joao Pedro e Nainggolan, il Cagliari si fa rimontare nei 5 minuti finali e saltano i nervi. Dopo il rosso a cacciatore, Lapadula segna il calcio di rigore che permette ai salentini di accorciare le distanze, ma al momento di raccogliere il pallone per riprendere più velocemente il gioco gli animi si scaldano. L’attaccante ex Milan finisce faccia a faccia con Olsen, fra i due parte qualche colpo proibito ed entrambi finiscono espulsi.

Quindi Olsen abbatte Lapadula e l’arbitro espelle Lapadula. Grandi quelli dell’@AIA_it, complimentonissimi.

pic.twitter.com/dzbzT51hEO — marco wolf (@asrwolf) November 25, 2019

