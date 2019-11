Lecce-Cagliari, terreno impraticabile per la troppa pioggia: rinviato il match del ‘Via del Mare’

Il direttore di gara ha deciso di rinviare il match tra Lecce e Cagliari che si sarebbe dovuto disputare questa sera al ‘Via del Mare’

Lecce-Cagliari non si gioca, il match del ‘Via del Mare‘ è stato rinviato a causa delle condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile dalla pioggia torrenziale che continua a cadere sul capoluogo pugliese. Dopo una serie di sopralluoghi insieme ai capitani delle due squadre, l’arbitro Mariani ha deciso di non far iniziare l’incontro, ritenendo come non ci fossero gli estremi per dare inizio alla gara. Si valutano adesso le ipotesi di recupero, con in prima fila la possibilità di far disputare il match già domani nel pomeriggio.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE