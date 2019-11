Lecce-Cagliari, il presidente dei salentini svela: “si gioca domani alle 15, in caso contrario…”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha fatto chiarezza sulla data di recupero del match con il Cagliari, rinviato oggi per impraticabilità di campo

Sono serviti tre sopralluoghi all’arbitro Mariani per decidere di rinviare Lecce-Cagliari, posticipo domenicale della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Terreno di gioco impraticabile al Via del Mare per via della troppa pioggia caduta sul capoluogo pugliese, una situazione che ha spinto il direttore di gara a rinviare il match a domani, come riferito dal presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: “pare che domani dovrebbe esserci una tregua del maltempo, la Lega ci ha chiesto di giocare alle 15 ma se le condizioni dovessero proseguire si andrebbe ad un rinvio al 18 dicembre. Per noi non è il massimo giocare di lunedì e avere poi l’anticipo il sabato, ma ci atterremo alle indicazioni“.

