Le stagioni dei motori volgono al termine, che spettacolo col Tennis: tutti gli eventi sportivi di novembre

Ancora un mese di imperdibili appuntamenti: tutti gli eventi sportivi di novembre 2019

Lo sport non va mai in vacanza e in attesa dello spettacolo natalizio di dicembre sono ancora tanti gli eventi sportivi imperdibili da seguire a novembre. Assaporando zucca e castagne, tutti gli appassionati di sport potranno seguire le ultime imprese dei campioni di Formula 1 e MotoGp, ma anche le ATP Finals e le finali di Davis e Fed Cup. Il calcio non si ferma mai, oltre la Serie A la Nazionale italiana torna in campo per le qualificazioni ad Euro 2020 ed inizia lo spettacolo degli sport invernali.

Ecco gli eventi sportivi di novembre:

2 – Rugby, Finale Coppa del Mondo Giappone

3 – Atletica, Maratona New York

3 – F1, Gp del Messico

3 – MotoGp, Gp della Malesia

5-9 – Tennis, Next Gen ATP Finals

7-10 – Equitazione, Fieracavalli Verona

7-15 – Atletica, Mondiali Paralimpici Dubai

9-10 – Tennis, Finali di Fed Cup

10-17- Tennis, ATP Finals

15 – Calcio, Qualificazioni Euro 2020 Bosnia-Italia

15-23 – Curling, Europei

17 – F1, Gp del Brasile

17 – MotoGp, Gp di Valencia

18 – Calcio, Qualificazioni Euro 2020 Italia-Armenia

18-24 – Tennis, Finali di Coppa Davis

24 – Atletica, Maratona di Firenze

25-7/12 – Surf, Championship Tour Hawaii

28 – Ginnastica, Mondiali trampolino Tokyo

30-15/12 – Pallamano, Mondiale Donne Giappone

