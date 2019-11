Lazio, infortunio alla spalla per Caicedo durante il match con il Milan: il report medico

L’attaccante biancoceleste ha riportato un trauma alla spalla destra, che potrebbe metterlo fuori gioco per i prossimi impegni

Felipe Caicedo rischia di doversi fermare ai box per qualche settimana, l’attaccante della Lazio infatti ha riportato un infortunio alla spalla nel match contro il Milan che lo ha obbligato a lasciare il terreno di gioco. Il forte colpo all’articolazione ha spinto i sanitari del club capitolino a valutare immediatamente la situazione, rilasciando poi un comunicato sulle condizioni del ecuadoregno: ‘Felipe Caicedo ha riportato un trauma importante alla spalla destra, dovremo sottoporlo a monitoraggio clinico e strumentale per escludere qualsiasi problema. Si tratta di un trauma contusivo importante, non lussativo; dovremo aspettare qualche ora per sottoporlo a esami clinici ed eventualmente strumentali’.

