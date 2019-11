Cala il sipario sulla carriera di Lavezzi, l’argentino annuncia il ritiro: “voglio godermi i figli e la famiglia”

L’ex attaccante del Napoli ha annunciato il suo addio al calcio subito dopo il match tra Hebei Fortune e Guangzhou Evergrande

Cala il sipario sulla carriera di Ezequiel Lavezzi, il 34enne ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica dopo la sconfitta del suo Hebei Fortune contro il Guangzhou Evergrande.

Un momento toccante per l’ex Napoli, che aveva maturato questa decisione ormai da qualche settimana: “questa partita la ricorderò per sempre perché è l’ultima della mia carriera. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia. E’ il momento giusto per prendere questa decisione. Diciamo che è quasi sicuro al 100%“.

