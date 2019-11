Arrampicata sportivo – Rogora nella storia: conquistato il pass individuale per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Laura Rogora nella storia: l’atleta italiana conquista il pass individuale nell’arrampicata sportiva per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Laura Rogora scrive la storia dell’arrampicata sportiva italiana: l’atleta italiana ha infatti staccato oggi il pass individuale per le Olimpiadi di Tokyo 2020 al suo esordio nel programma olimpico. L’azzurra ha conquistato oggi il quarto posto nel Torneo Preolimpico di Tolosa, in Francia, e grazie a questo risultato potrà volare in Giappone per i prossimi Giochi. Salgono a 162 gli azzurri qualificati a Tokyo 2020, in 21 discipline diverse.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE