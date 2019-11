Tutte pazze per Kulusevski! Duello Inter-Juventus a gennaio per anticipare le inglesi: e intanto il prezzo lievita

Dejan Kulusevski nel mirino di Inter e Juventus pronte a sfidarsi già a gennaio per il talento svedese: il Parma vuole tenerlo fino a giugno, l’Atalanta assapora la maxi plusvalenza

Dejan Kulusevski è una delle più grandi sorprese del campionato. Il centrocampista svedese in forza al Parma ha impressionato nella prima metà del girone d’andata facendo innamorare i tifosi emiliani e attirando su di sé le attenzioni di diverse squadre italiane e straniere. Fisico importante, al quale abbina classe e tecnica, esplosività e colpi da campione, il giovane prodotto in prestito dall’Atalanta è un nome caldo sulla lista degli acquisti di Inter e Juventus che già a gennaio vorrebbero muoversi per evitare la concorrenza estiva delle inglesi. Il Parma ha posto il veto sulla sua cessione: chiunque voglia prenderlo dovrà lasciarlo in prestito almeno fino a giugno. Intanto il prezzo lievita: l’Atalanta non si siede al tavolo della trattativa per meno di 30 milioni che potrebbero lievitare se dovesse continuare a giocare così bene.

