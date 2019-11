Kocca – Baby K è la protagonista del nuovo spot televisivo

Baby K è la nuova protagonista dello spot televisivo Kocca

Graffiante e dall’animo libero Claudia Nahum, regina delle hit meglio nota come Baby K è la protagonista del nuovo spot televisivo firmato Kocca; un’anteprima assoluta della nuova collezione SS20 in onda tutti i pomeriggi durante il day time del seguitissimo talent di canale 5 Amici di Maria De Filippi. Sessanta secondi di pura gioia e spensieratezza, dove nel cuore della notte un gruppo di amiche, capeggiate da Baby K, si divertono in eleganti e ricercati abiti Kocca, diventando delle vere femme fatale contemporanee che amano essere chic e confident in ogni occasione.

