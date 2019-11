Kevin Love nei Simpson! Richard Jefferson lo prende in giro, ma la risposta è tagliente: “tu sei uguale ad Homer” [FOTO]

Kevin Love posta una caricatura di se stesso in versione Simpson e l’ex compagno Richard Jefferson lo prende in giro: la risposta del cestista dei Cavs è tagliente

La stagione dei Cleveland Cavaliers non è iniziata nel migliore dei modi: appena 5 vittorie in 17 gare, hanno fatto peggio solo Knicks (4), Hawks (4) e Warriors (3). E non sarà destinata a migliorare probabilmente, visto il roster giovane e la volontà di ricostruire a due anni dall’addio di LeBron James. Eppure c’è chi la butta sul ridere. Kevin Love ha voluto strappare un sorriso ai fan postando sui social una sua caricatura in versione Simpson realizzata dall’artista italiano Stefano Monda ‘SteArt’.

L’ex compagno Richard Jefferson ha commentato il post Instagram prendendolo in giro: “somigli a Larry Nance Jr“. La risposta del numero 0 dei Cleveland Cavaliers non si è fatta attendere ed ha scatenato l’ilarità dei follower: “tu ed Homer avete la stessa testa“.

