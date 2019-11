Juventus, Paratici chiude le porte a Rakitic: “grande giocatore, ma in questo momento non ci interessa”

Il dirigente bianconero ha commentato le voci di un possibile inserimento della Juve per Rakitic, smentendole categoricamente

La Juventus non è sulle tracce di Ivan Rakitic, nonostante il centrocampista croato sia ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. A rivelarlo è Fabio Paratici, interrogato ai microfoni di ESPN: “abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento, siamo messi bene in tutti i ruoli. Rakitic è un grande giocatore ma in questo momento non ci interessa. De Ligt pentito di aver firmato per la Juve? Non la vedo così, penso che stia giocando molto bene e che diventerà il miglior difensore del mondo in poco tempo. Per quanto riguarda Ronaldo, la Juve è felice di avere il miglior giocatore del mondo e possibilmente della storia, e ne sono felici anche i tifosi. Pallone d’Oro a Messi? Non abbiamo conferme, per cui non commentiamo“.

