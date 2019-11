Juventus, Paratici fa chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: “hanno deciso con Sarri per uno stop”

Paratici fa luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essersi chiarito con Sarri, ha optato per uno stop

La sosta per le nazionali si è portata dietro un grande dubbio sul rapporto fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il portoghese aveva preso in malo modo la sostituzione contro il Milan, finendo per lasciare lo stadio in anticipo rivolgendo qualche parola di troppo verso la panchina.

Al rientro, dopo due partite giocate con la Nazionale e tante polemiche su un suo possibile fastidio al ginocchio, Sarri ha deciso di con convocarlo, per un problema fisico, in vista della delicaa sfida contro l’Atalanta. Prima della gara il dirigente bianconero Paratici ha fatto luce sulla vicenda: “Ronaldo? Non c’è nessun problema, grande feeling. Si sono parlati, hanno deciso insieme per un fastidio da 15 giorni di continuare un percorso, guarire ed allenarsi”.

