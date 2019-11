Juventus-Milan, Pioli non si accontenta: “mi prendo la buona prestazione, ma la classifica Ã¨ pessima”

L’allenatore del Milan ha analizzato la sconfitta subita contro la Juventus, sottolineando come bisogna fare di tutto per migliorare la classifica

Il Milan incassa l’ennesima sconfitta del proprio campionato, portando a casa però una buona prestazione al cospetto di una formazione fortissima come la Juventus.

Personalità e coraggio sono state le caratteristiche principali della squadra di Stefano Pioli, apparso soddisfatto ma leggermente amareggiato ai microfoni di Sky Sport: “è mancato solo il risultato, abbiamo fatto una prestazione alla pari con i nostri avversari, se non superiore. Se non segni, è chiaro che una squadra come la Juventus può trovare una giocata e farti gol. E’ un peccato perchè la squadra ha fatto una prestazione importante. Bisogna lavorare e crescere perchè la classifica non è da Milan e questo deve farci rimanere concentrati e preoccupati. La prestazione che abbiamo fatto stasera deve darci convinzione ma farci anche capire che ci vuole quel qualcosa in più per vincere. Dobbiamo vivere per fare gol. Ci sono tante cose positive ma a noi serve il risultato. Da mercoledì a Milanello ci sarà appesa fuori la classifica perchè dobbiamo assolutamente migliorarla. E’ il momento di stare all’angolo, barcolliamo ma non molliamo. Arriverà anche il momento in cui reagire. Fare risultato qua avrebbe dato grande morale ai miei ragazzi che ne avrebbero un grande bisogno. Adesso dovremo continuare a mostrare la personalità avuta oggi, anche nelle gare in cui saremo costretti a vincere. Bisogna essere più cattivi nelle due aree di rigore, ma la squadra ha dimostrato di crederci e di avere il giusto spirito e qualità”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE