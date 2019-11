Juventus, in Portogallo decifrano il labiale di Ronaldo al momento del cambio: pesantissimo insulto a Sarri

In Portogallo hanno provato a decifrare il labiale di Cristiano Ronaldo al momento del cambio con Dybala, riuscendo ad interpretare un insulto rivolto a Sarri

La reazione di Cristiano Ronaldo, successiva al cambio con Dybala durante Juventus-Milan, ha fatto immediatamente il giro del mondo, scatenando i media e soprattutto i social.

Tutti impazziti per il comportamento di CR7, criticato per non essersi fermato in panchina e aver lasciato anzitempo lo stadio. Ma cosa ha detto il portoghese a Sarri al momento della sostituzione? In molti se lo sono chiesti, ma solo in Portogallo sono forse riusciti a decifrare il labiale del cinque volte Pallone d’Oro, captando un insulto nei confronti di Sarri, ovvero ‘figlio di puttana‘. Riscontri al momento non ce ne sono, toccherà alla Juventus valutare attentamente la situazione e prendere poi eventuali provvedimenti nei confronti del portoghese.

