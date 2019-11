Juventus – Insulto Cristiano Ronaldo: il club ha preso la sua decisione nei confronti del portoghese

Nessun provvedimento per Cristiano Ronaldo: la Juventus ha deciso di non multare l’attaccante portoghese

La Juventus ha trionfato ieri nella sfida contro il Milan, ma sta facendo tanto discutere la reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione di Maurizio Sarri nel corso del match. L’attaccante portoghese non ha infatti nascosto tutto il suo disappunto, esclamando anche qualcosa contro il tecnico bianconero.

Si è ipotizzato che la Juventus potesse decidere di multare il suo giocatore per l’atteggiamento scorretto assunto in campo, ma il club preferito non prendere alcun tipo di provvedimento nei confronti di Ronaldo.

