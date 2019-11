Juventus, infortunio Matuidi: frattura alla costola per il francese

Blaise Matuidi si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo Juventus-Milan: il calciatore francese, uscito per infortunio, ha rimediato una frattura alla cartilagine della costola

C’era tanta apprensione fra i tifosi della Juventus in merito all’uscita anticipata di Blaise Matuidi nella sfida contro il Milan. Il centrocampista francese ha lasciato il campo a metà del secondo tempo a causa di un doloroso infortunio. Nella giornata odierna, l’ex PSG si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ne ha evidenziato la “frattura della cartilagine della decima costa”. Come annunciato dalla federcalcio francese Matuidi non prenderà parte al ritiro della Francia e potrebbe anche saltare la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE